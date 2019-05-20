Как сообщают армянские СМИ, на днях в Ереване сторонники правящей партии напали на улице на представителя оппозиции Гранта Маркаряна с криками "предатель!". По информации "Голос Армении", фанатичная толпа набросилась на оппозиционера не где-нибудь, а на Театральной площади, что, считает издание, симптоматично. Свобода, трактуемая как анархия, уже прочно внедрилась в "революционные" умы проповедников "любви и согласия", а призыв премьера парализовать работу судебной системы, по сути, возвел анархию "агоры" в абсолют.

Кстати, стало известно, что действующие власти составили "черный список" из людей, которые критикуют власти и создают общественную повестку, пишет газета "Паст".

Список довольно разнообразный, здесь есть редакторы, журналисты, активные пользователи Facebook, несколько представителей бывших властей. Газета утверждает, что установлен тотальный контроль над деятельностью этих людей и их страницами в Facebook, чтобы в нужное время провести информационно-пропагандистские работы в этом направлении.

Султан Керим