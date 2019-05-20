Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) и министерство культуры подписали коммюнике по совместному плану действий на 2019-2020 годы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал, что ПЕА будет осуществлять с министерством культуры совместные мероприятия.

По его словам, в связи с этим прошли обсуждения с министром культуры Абульфасом Гараевым.

Ахмедов отметил, что часть мероприятий связана с "Годом Насими", а также совместно с министерством запланированы встречи в театрах и музеях.

Он добавил, что правящая партия "Ени Азербайджан" действует не только в сфере политики, но и в области культуры. В ее рядах 740 тысяч членов, и в том числе широко представлены известные деятели культуры.

"В целом ПЕА - организация, заслужившая авторитет среди всех слоев общества", - сказал Ахмедов.