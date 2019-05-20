https://news.day.az/politics/1121488.html Эрдоган будет наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС
Эрдоган будет наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в провинцию Конья будет также наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что визит Эрдогана в провинцию Конья состоится сегодня, 20 мая.
Отметим, что начиная с 13 мая этого года, в Конье проходят военные учения под названием "Anadolu Ankası - 2019".
Кроме Азербайджана, в учениях участвуют ВВС Катара, Грузии, Италии, Пакистана и Румынии.
Учения продлятся до 24 мая этого года.
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