Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Зураба Церетели орденом "Достлуг" за эффективную деятельность по укреплению культурных связей между Россией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.