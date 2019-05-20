https://news.day.az/politics/1121540.html Президент Ильхам Алиев наградил Зураба Церетели орденом "Достлуг"
Президент Ильхам Алиев наградил Зураба Церетели орденом "Достлуг"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Зураба Церетели орденом "Достлуг" за эффективную деятельность по укреплению культурных связей между Россией и Азербайджаном.
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