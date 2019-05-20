Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамирском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для завершения проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1,25.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям будет выделено 20,145 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.