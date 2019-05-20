История с блокировкой судов в Армении завершилась. Премьер Никол Пашинян накануне призвал своих фанатов перекрыть входы и выходы зданий судов, а днем в понедельник, после того, как поднялся шум и в его сторону полетели камни даже от европейских правозащитников, призвал пикетчиков разойтись.

Вслед за этим в прямом эфире на заседании правительства Пашинян заявил о необходимости "хирургического вмешательства" в судебную систему. В Армении это считают сигналом для массовых чисток в системе. Причиной послужило принятие 18 мая решения об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна из-под ареста и передаче на поруки.

Гнев премьера направлен в первую очередь на судей, которые имели отношение к долгоиграющему делу Кочаряна.

"Подам в отставку, если в отставку подаст Никол Пашинян или когда мне исполнится 65 лет", - заявил в беседе с корреспондентом NEWS.am судья Апелляционного суда Армении Александр Азарян.

Имя Азаряна значится крупными буквами в "черном списке" Пашиняна. Именно под председательством этого судьи Апелляционный суд в августе прошлого года освободил Роберта Кочаряна из-под ареста, мотивировав это неприкосновенностью экс-президента.

Проблемы возникнут и с судьями, дававшими самоотвод в течение всего процесса, и с адвокатами Кочаряна. Сегодняшняя акция, призванная продемонстрировать народную поддержку премьера, только увеличила и без того немалое количество вопросов к нему и внутри страны, и из-за рубежа.

Председатель общественной организации "Европейская интеграция", бывший депутат Национального Собрания Армении Карен Бекарян прокомментировал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отметив, что его можно считать историческим.

В частности, на своей странице в соцсети Facebook он написал: "Объявляя войну судебной системе - премьер-министр ведет страну к тотальной диктатуре. Все красивые, абстрактные и с первого взгляда приятные на слух формулировки всего лишь ширма, инструмент для упаковки...".

Кстати, о всенародной поддержке. На призыв премьер-министра Армении откликнулись, по подсчетам aysor.am, около 1100 человек. Всего то?

Султан Керим