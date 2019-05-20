Понедельник, 20 мая, стал днем позора для Никола Пашиняна. Премьер Армении, как всегда, не рассчитал силы.

Напомним, что накануне Пашинян призвал граждан блокировать суды в отместку за освобождение из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна. На его призыв откликнулось в общей сложности, по информации армянских СМИ, чуть более тысячи человек. Что, конечно, не идет ни в какое сравнение с сотнями тысяч фанатов, исполнявших любую его прихоть год назад.

К такому снижению популярности у народа Никол Пашинян шел целый год. Первые признаки катастрофы появились перед декабрьскими парламентскими выборами. Еще более укрепились они в ходе шествия в преддверии годовщины пешего хода Пашиняна из Гюмри в Ереван.

На сегодня рейтинг премьер-министра совсем превратился в ничто, и потому многих удивили опубликованные на днях результаты соцопроса, согласно которому действия Пашиняна поддерживает 84 процента населения.

То, что на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна заблокировать рано утром 20 мая входы и выходы всех без исключения судов в республике откликнулось мало граждан, политтехнолог Армен Бадалян объясняет двумя обстоятельствами.

В беседе с корреспондентом Panorama.am он указал, что произошло резкое падение рейтинга премьер-министра, гораздо более резкое, чем отмечают.

"Несколько дней назад были обнародованы данные соцопроса, согласно которым 84% респондентов одобряют работу премьера. Эта акция показала, что данный опрос является фальшивым, не соответствующим реальности, потому что, когда перед судом собирается 20-30 человек, это демонстрирует, что призыв не дошел", - сказал он.

По его словам, второй факт заключается в том, что общественность отвергла данное решение премьер-министра, не столь связанное с законом.

"У общества закончилась революционная эйфория", - подчеркнул политтехнолог.

На вопрос, как ему кажется, будет ли дальнейшее снижение рейтинга или предпринимаемые шаги, например, как раз в судебной системе, поспособствуют повышению рейтинга, А. Бадалян сказал, что рейтинг больше не будет расти.

"В своем сегодняшнем выступлении премьер-министр не сказал и слова о реформах судебно-правовой системы, лишь сказал о правосудии переходного периода, а реформы судебно-правовой системы - намного шире, нежели правосудие переходного периода. Не зашла и речь об экономике. Здесь мы видим довольно плохую картину, как и во всех других сферах жизни", - сказал он.

Политтехнолог подчеркнул: если не будет самого процесса, невозможно повысить рейтинг с помощью PR, напротив, есть PR, которым ты еще больше снижаешь свой рейтинг.

"Конкретно этот PR таким и является, это негативный PR", - сказал Армен Бадалян.

Что ж, прогноз беспощадный, но с правдой не поспоришь.

Султан Керим