Сегодня Азербайджан признан региональной силой и активным актором, вносящим свой вклад в налаживание связей сотрудничества в системе международных отношений, реализацию транснациональных проектов, вопросы глобальной безопасности, энергетическую безопасность Европы. Об этом сказала в понедельник Trend депутат правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Парвин Керимзаде, передает Day.Az.

Деутат добавила, что то, что Азербайджан играет роль коридора между западной и восточной цивилизациями, а также Севером и Югом, повышает его авторитет, как значимой страны.

По словам депутата, эти успехи достигнуты благодаря прагматичному и рациональному внешнеполитическому курсу Азербайджана: "Азербайджан всегда придает особое значение отношениям с отдельными государствами, в том числе двусторонним связям с соседними странами. Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Бельгию продемонстрировал развитие существующих между Азербайджаном и ЕС отношений на основе взаимных интересов. Еще раз подтвердилось, что Азербайджан - надежный и ответственный партнер для ЕС. Это подтверждает и то, что во время встречи президента Совета ЕС Дональда Туска с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он оценил Азербайджан как надежного партнера ЕС. На встрече было затронуто активное сотрудничество в рамках программы "Восточное партнерство", особо отмечено тесное сотрудничество страны как в рамках Восточного партнерства, так и в двустороннем формате с ЕС".

Керимзаде напомнила, что ЕС с первого дня поддерживал реализацию проекта "Южный газовый коридор", заинтересован в продолжении торговых связей и стратегического партнерства с Азербайджаном: "В то же время ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана, что отражено в принятых двусторонних документах".

Депутат подчеркнула, что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, служит только национальным интересам Азербайджана, укреплению позиции страны.