https://news.day.az/politics/1121718.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзала 21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, а также ознакомился с работами, проведенными на новопостроенной железнодорожной линии между станциями Баку-пассажирская - Сабунчу.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзала
21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, а также ознакомился с работами, проведенными на новопостроенной железнодорожной линии между станциями Баку-пассажирская - Сабунчу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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