21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, а также ознакомился с работами, проведенными на новопостроенной железнодорожной линии между станциями Баку-пассажирская - Сабунчу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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