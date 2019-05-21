"Своим призывом блокировать вход в здания судов Пашинян признал и дал понять самым глупым и наивным людям, что дело Кочаряна политическое и руководится лично Пашиняном. И Пашинян открыто, без стеснения, ничего не скрывая, оказывает давление на всю судебную систему, он преследует цель изменить всю систему из-за своих личных проблем", - сказал российский аналитик Модест Колеров в беседе с корреспондентом "168 жам", говоря об изменениях в судебной сфере, инициированных премьер-министром, передает Day.Az.

По его словам, Пашинян пошел по пути установления псевдосудебной диктатуры, политически мотивированной, чтобы лично поквитаться с Кочаряном", - пишет газета.