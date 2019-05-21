Делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны Азербайджана генерал-майором Анвером Эфендиевым, приняла участие в проходящей в Москве очередной международной конференции Армейских международных игр - 2019. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе мероприятия обсуждались условия и правила проведения соревнований. Делегации также осмотрели места проведения конкурсов.

В рамках международных соревнований военнослужащих планируется участие представителей азербайджанской армии в конкурсах "Кубок моря", "Танковый биатлон", "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж", "Военно-медицинская эстафета" и "Полевая кухня".

"Армейские международные игры - 2019" пройдут с 3 по 17 августа текущего года.