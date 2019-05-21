21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, а также ознакомился с работами, проведенными на новопостроенной железнодорожной линии между станциями Баку-пассажирская - Сабунчу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства пообщался с местными жителями. Кроме того, Президент Ильхам Алиев также зашел в небольшой продуктовый магазин неподалеку от здания вокзала, осмотрел ассортимент предлагаемой там продукции, пообщался с персоналом магазина.