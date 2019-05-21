21 мая Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили поселок Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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