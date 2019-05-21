https://news.day.az/politics/1121854.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила поселок Кюрдаханы - ФОТО 21 мая Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили поселок Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила поселок Кюрдаханы - ФОТО
21 мая Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили поселок Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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