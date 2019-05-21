Повышение пенсий, зарплат, пособий - один из стоящих на повестке вопросов.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в беседе с жителями поселка во время участия в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзального комплекса. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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