Как уже отмечалось, планировавшаяся Николом Пашиняном на понедельник как всенародное восстание акция имела жалкий вид и фактически была провалена.

Что именно собирался ею доказать премьер-министр, доподлинно не известно, однако ход событий Пашиняна явно разочаровал. По-видимому, планировались массовые акции, которые повергнут в ужас противников Никола и придадут его власти второе дыхание. Он ожидал, что на борьбу с судебными органами, освободившими Роберта Кочаряна, поднимется весь народ. Но всего по его призыву поднялась какая-то тысяча с хвостиком человек. При содействии полиции сорвать работу судов все же удалось, но повлиять на дальнейшие процессы немедленно и жестко события минувшего понедельника вряд ли смогут. Потому что противникам Пашиняна стало ясно, что Никол сдает позиции, державшиеся на популизме.

Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что происходящие в Армении события, которые начались в воскресенье в полдень, имели достаточно интересное развитие.

Как передают источники издания, премьер-министр Никол Пашинян провел практически весь воскресный день с министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генштаба Артаком Давтяном, провел ряд закрытых совещаний. Неизвестно, о чем на самом деле силовики доложили Пашиняну, но ясно одно - речь касалась напряженности на границе и возможной агрессии врага. Было также доложено, что 20 мая Азербайджан начинает (начал) военные учения с участием 10 тысяч человек, что в свою очередь явно рискованное явление.

По сведениям газеты, именно этим обстоятельством, а также малочисленностью участников акций обусловлен тот факт, что уже вчера Пашинян изменил свою риторику и перешел от эйфоричных и агрессивных заявлений и призывов в более конструктивное поле.

Согласно источникам издания, он изменил большую часть изначально предусмотренного текста выступления и представил совершенно другой вариант, пишет "Паст".

То, что Пашинян изменил текст своего выступления, не удивительно. Но дело, думается, не в азербайджанских учениях. Планировалось, что он будет выступать на многотысячном митинге, но, совершив небольшой объезд пикетов, Никол понял, что блокирование судов не перерастет во "вторую революцию". Поэтому пришлось срочно менять тактику, чтобы не выглядеть дураком.

Между тем, вчерашний неудачный штурм вызвал немало вопросов к премьеру и внутри его команды.

Ранее армянские СМИ не раз сообщали о намечающемся расколе в пашиняновской команде и образовании различных ее "крыльев". Сам Пашинян, комментируя такие сообщения, пригрозил все эти "крылья" обрезать. Однако, как пишет газета "Иратес", они все равно есть и очень часто не согласны с действиями и заявлениями премьер-министра. Это достаточно ярко правилось вчера во время "штурма" судов.

"Согласно нашим сведениям, по этому вопросу во власти поднялась большая волна разногласий, вплоть до того, что все это можно осуществить и при помощи рычагов власти, и нет никакой необходимости в постановке подобных шоу. По словам оппонентов, в результате данного шага стало очевидно, что рейтинг Пашиняна резко упал, доказательством чего является малочисленность людей, собравшихся перед судами. Одно "крыло" же власти подчеркнуло, что правовые последствия этого шага в будущем могут быть достаточно болезненными, но Пашиняну нужен был шум, и он его обеспечил", - отмечает издание.

Но шум шуму рознь. А последствия уже дают о себе знать.

Согласно информации Aysor.am, содокладчики ПАСЕ по Армении Юлия Левочкина и Андрей Ширел выступили с заявлением по поводу последних беспорядков. Согласно заявлению, политические деятели должны избегать действий и заявлений, которые могут восприниматься в качестве давления на судебную власть.

"Независимость судебной власти является предусловием верховенства закона. Следовательно, верховенство закона наилучшим образом соблюдается при отсутствии какого-либо вмешательства со стороны политиков. Есть четкие правовые процедуры для обжалования решений, к примеру, апелляция в высшие судебные органы. Сохранение верховенства закона требует уважения к процедурам, чтобы под защитой были все граждане, вне зависимости от личностей", - отметили содокладчики.

Султан Керим