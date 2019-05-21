Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Положения об Агентстве аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с указом, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти привести в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.