Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения об Агентстве аграрных услуг
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Положения об Агентстве аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с указом, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.
Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти привести в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.
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