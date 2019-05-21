Сегодня Азербайджан на высоком уровне сотрудничает практически со всеми международными и региональными организациями, в том числе, со второй после ООН крупнейшей международной организацией - Движением неприсоединения, являясь одним из ее активных членов.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" Кямиля Алиева, передает Day.Az.

По ее словам, в этом году Азербайджан готовится провести очередной саммит Движения неприсоединения: "Став членом структуры, наша страна еще раз подтвердила, что Азербайджан проводит сбалансированную, уравновешенную, нейтральную политику, не вмешивается во внутренние дела государств и не собирается этого делать. Но, в то же время, заинтересован в искреннем сотрудничестве со всеми государствами и международными организациями".

По ее словам, в годы независимости Азербайджан также отдает предпочтение сотрудничеству и партнерству с одной из наиболее авторитетных организаций Европы, Запада - Европейским союзом: "Несколько дней назад Президент Ильхам Алиев в ходе визита в Бельгию встречался с официальными лицами Евросоюза. Эти встречи ознаменовали новый этап в двусторонних отношениях. На встрече с президентом Совета Европейского союза Дональдом Туском в центре внимания был вопрос развития двусторонних отношений. Это в очередной раз доказывает, что Азербайджан, в рамках своих национальных интересов, придает сотрудничеству с Евросоюзом большое значение и неуклонно сохраняет им приверженность. В свою очередь, и Евросоюз демонстрирует заинтересованность в развитии взаимоотношений с нашей страной. Это очень важно для ЕС. Потому, что сотрудничество с Азербайджаном, обладающим значительными геостратегическими преимуществами, сулит ЕС существенные экономические и политические дивиденды. Если можно так сказать, Евросоюз настолько же заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном, насколько наша страна в сотрудничестве с ними. Потому, что в нашем регионе, без желания, согласия Азербайджана ничего нельзя реализовать".