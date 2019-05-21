Эльмар Мамедъяров на переговорах с послом Колумбии - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с новоназначенным послом Колумбии в Азербайджане Луисом Антонио Димате Карденасом.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимоотношений и подчеркнули важность студенческо-преподавательского обмена между двумя странами, передает Day.Az.
По словам колумбийского посла, его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. Он заявил, что не жалея сил, будет добиваться в период своей дипломатической службы дальнейшего развития двусторонних отношений.
Эльмар Мамедъяров пожелал гостю успехов в дипломатической деятельности. Посол вручил министру копии своих верительных грамот.
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