Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с новоназначенным послом Колумбии в Азербайджане Луисом Антонио Димате Карденасом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимоотношений и подчеркнули важность студенческо-преподавательского обмена между двумя странами, передает Day.Az.

По словам колумбийского посла, его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. Он заявил, что не жалея сил, будет добиваться в период своей дипломатической службы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Эльмар Мамедъяров пожелал гостю успехов в дипломатической деятельности. Посол вручил министру копии своих верительных грамот.