Бывший военный Мхитар Алумян со вчерашнего дня проводит акцию протеста со своими тремя детьми у здания министерства обороны Армении. Он объявил голодовку, к нему присоединилась также его старшая дочь, чуть позже, она прекратила голодовку.

Позвонившая в редакцию Panorama.am девочка рассказала, что они пришли к зданию министерства с требованием предоставить их отцу работу, передавет Day.Az.

"Мы у министерства, объявили голодовку, но они по-прежнему безразличны к нам", - отметила Гаяне.

Сайт Panorama.am ранее обращался к проблемам этой семьи. Они проживали в селе Кахси Котайкской области Армении, сейчас в городе Раздан - на съемной квартире.

Мхитар Алумян в беседе с корреспондентом Panorama.am напомнил, что у них многодетная семья, его супруга с двумя детьми сейчас находится в Германии с целью лечения ребенка, а он воспитывает троих детей, у них нет дома, пенсии недостаточно, а Службой принудительного исполнения судебных актов наложен арест на имущество из-за непогашенных кредитов.

"Я направил просьбу в министерство, сейчас написал заявление министру, чтобы меня поставили в очередь на получение жилья, не важно, что я уже демобилизовался, а также попросил предоставить мне в долг хотя бы 400 тысяч драмов", - отметил М. Алумян.

М. Алумян подсчитал, что 250 тысяч из этих средств он бы направил на погашение кредита, 50 тысяч - на покупку продуктов питания, а 100 тысяч драмов на последний звонок дочери. По его словам, министерство обороны Армении уже однажды оказало ему помощь, предоставив 200 тысяч драмов.

Позже М. Алумян отметил, что отправил детей домой, их забрали сотрудники социального департамента областной администрации.

"С предложением о работе звонили из нескольких мест, но я пока туда не ходил. Говорят, что зарплата нормальная, какая бы работа ни была, я соглашусь, чтобы прокормить детей. Остается лишь вопрос с жильем", - подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с корреспондентом Panorama.am отметил, что в курсе проведения акции, также знает о требованиях.

"Мы сделали всё возможное в рамках закона, ничего нового нет", - отметил представитель министерства обороны.