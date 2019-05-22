Конечная цель экономического развития - обеспечение лучшей жизни граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Миркишили.

По словам депутата, в основе услуг, оказываемых населению во всех сферах, стоит развитие экономики: "Если экономика не будет развиваться, если государство не будет богатеть и не будет источников дохода, то обеспечить эти услуги было бы трудно. Поэтому развитие экономики, ускоренные реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечивают то, что получаемые новые и дополнительные доходы большей частью направлены на граждан".

Миркишили отметил, что рост, зафиксированный в общем валовом продукте, промышленном производстве, ненефтяной промышленности - реальные результаты экономических реформ, проводимых главой государства.