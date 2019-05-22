На 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Люксембурге 4-8 июля, будут проведены обсуждения по нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает ONA со ссылкой на ПА ОБСЕ, на заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности будет обсужден доклад ирландского докладчика Алана Фаррела "Продвижение устойчивого развития с целью обеспечения безопасности: роль парламентов", передает Day.Az.

В отчете указывается, что источником беспокойства является отсутствие устойчивого прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Отмечается, что урегулирование конфликта отражено в Резолюциях 822, 853, 874 и 884 Совбеза ООН, а также в резолюции "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", принятой Генассамблеей ООН в 2008 году.

Также отмечается, что в 2005 году в ПА ОБСЕ был принят отчет о визите на оккупированные территории Азербайджана миссии ОБСЕ по расследованию факторов.

Подчеркивается, что ПА ОБСЕ в принятых по этим и другим конфликтам резолюциях подтверждает суверенитет, территориальную целостность и полную поддержку признанных на международном уровне границ стран, вовлеченных в конфликты.