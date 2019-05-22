Заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией состоится 23-24 мая в Баку.

Как передает Day.Az, об этом ONA заявила глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Она сказала, что сопредседательствовать на заседании будут замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Отметим, что после длительного перерыва 14 мая в Баку прошло первое заседание комиссии.