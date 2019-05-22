https://news.day.az/politics/1122118.html В Баку пройдет заседание комиссии по азербайджанско-грузинской границе - НАЗВАНА ДАТА
В Баку пройдет заседание комиссии по азербайджанско-грузинской границе - НАЗВАНА ДАТА
Заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией состоится 23-24 мая в Баку.
Как передает Day.Az, об этом ONA заявила глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
Она сказала, что сопредседательствовать на заседании будут замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.
Отметим, что после длительного перерыва 14 мая в Баку прошло первое заседание комиссии.
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