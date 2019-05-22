В своей гневной речи после неудавшейся "второй революции" премьер-министр Армении Никол Пашинян немало удивил политические круги, заявив о необходимости создания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельских боев 2016 года.

Газета "Грапарак" пишет, что в парламенте Армении не будет сформирована следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской войны, поскольку согласно закону "Регламент Национального Собрания", полномочия следственной комиссии в сфере безопасности и обороны может осуществлять только правомочная комиссия парламента - по требованию как минимум одной третьи от общего числа депутатов.

То есть, в данном случае эту функцию возьмет на себя постоянная комиссия парламента по вопросам обороны и безопасности во главе с Андраником Кочаряном.

Между тем, председатель Общественного совета Вазген Манукян считает опасным и вредным намерение создать следственную комиссию Национального собрания в целях изучения обстоятельств апрельской войны 2016 года.

Вазген Манукян на заседании Общественного совета выразил озабоченность заявлениями о взаимоотношениях Армении с оккупированным ею Карабахом, "подстрекательстве заговорщической войны", "сдаче определенных территорий и возложении ответственности за произошедшее на правительство Армении", прозвучавшие из уст премьера.

Напомним, что Пашинян заявил, что проанализировав ситуацию, он обнаружил попытку разжечь заговорщическую войну, даже сдачу некоторых территорий с целью возложить ответственность за это на правительство Армении. "В данном контексте я расцениваю это, как деятельность, похожую на государственную измену", - сказал премьер, сообщив о намерении создать в этом свете следственной комиссии НС, которая изучит все обстоятельства апрельской войны 2016 года и ответит на ряд интересующих армян вопросов.

Султан Керим