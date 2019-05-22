После года правления и получения всех благ, которые предоставляет власть, премьер Армении Никол Пашинян наконец понял, что нужно бы и представить что-то народу. На эту мысль его навело, должно быть, малое количество людей, откликнувшихся на его призыв о "второй революции". До него дошло таки, что прежде чем вновь призывать людей на улицы, он обязан предоставить им что-то, что могло бы стать доказательством преимуществ его власти.

Как известно, за прошедший год никаких позитивных изменений в Армении не произошло. Граждане страны не стали жить лучше и веселее. Скорее наоборот. В связи с этим упало доверие к новым властям и появилось понимание того простого факта, что революцией Армению не поднимешь.

Так что Пашиняну придется, наконец, начать что-то делать. А что можно сделать, окружив себя бездарной командой, не годной ни на что, кроме растраты бюджета на свои удовольствия и глупых заявлений? Если с такой командой невозможно двигаться вперед, от нее придется избавляться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намеревается осуществить серьезные кадровые изменения в правительстве и подведомственных ему структурах в случае отсутствия каких-либо форс-мажоров до следующего месяца, пишет газета "Жаманак".

"Пашинян понял, что его кадры не только не профессиональны и не владеют навыками государственного управления, но и не пользуются мало-мальским авторитетом в возглавляемых ими структурах", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что это непосредственно влияет на авторитет властей в целом.

Султан Керим