У КПП "Баграташен" при въезде в Армению уже несколько дней торговцы не могут оформить импортированные из Турции товары.

В социальных сетях распространяются видео и фото столпившихся людей, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Они жалуются, что сотрудники Службы национальной безопасности затеяли проверки и пока не спешат пропускать груз, в итоге люди уже несколько дней задерживаются здесь фактически под надзором силовиков.

Как пояснил активист общественного движения "Касецум" ("Приостановка") Самсон Григорян, причина в том, что торговцы якобы предоставили сотрудникам Службы национальной безопасности неверную информацию об объеме груза. В документах было написано 4 тонны, СНБ подозревает, что речь идет о 7 тоннах. Теперь с целью проверки груз задерживается.

В пресс-службе СНБ пока воздерживаются от комментариев. Пресс-секретарь службы Самсон Галстян заявил, что пока идет расследование, и в ближайшее время будут разъяснения по поводу сложившейся ситуации.

В КПП "Баграташен" на запрос Sputnik Армения заявили, что начальник пункта и его заместитель пытаются решить проблему и сейчас находятся в закрытом ангаре (где производят "глубокий досмотр").