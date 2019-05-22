https://news.day.az/politics/1122257.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центрального парка и сквера в Баку

22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии на территории Ясамальского района Баку сквера перед мечетью Тезе-пир и Центрального парка, разбитого вдоль улицы Физули.