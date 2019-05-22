22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии на территории Ясамальского района Баку сквера перед мечетью Тезе-пир и Центрального парка, разбитого вдоль улицы Физули.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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