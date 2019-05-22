https://news.day.az/politics/1122257.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центрального парка и сквера в Баку 22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии на территории Ясамальского района Баку сквера перед мечетью Тезе-пир и Центрального парка, разбитого вдоль улицы Физули.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центрального парка и сквера в Баку
22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии на территории Ясамальского района Баку сквера перед мечетью Тезе-пир и Центрального парка, разбитого вдоль улицы Физули.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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