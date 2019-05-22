Сегодня состоялись выборы ректора Ереванского государственного института театра и кино. Единственный кандидат на этот пост - временно исполняющая обязанности ректора Лилит Арзуманян - была избрана, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.

Студенты вуза, однако, не согласны с этим решением. Они требуют альтернативы, подчеркивая, что должен быть еще один кандидат на должность ректора, чтобы в итоге победителем стал достойный.

Сейчас студенты заблокировали изнутри двери института и никому не позволяют ни выйти, ни войти.

Все скандируют, требуя министра образования и науки Араика Арутюняна.

Студенты утверждают, что министр должен прийти и выслушать их требования.

Во время состоявшегося сегодня заседания Совета в Ереванском государственном институте театра и кино прошли выборы ректора.