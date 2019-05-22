Вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева объяты все слои общества. С этой точки зрения, забота и внимание, уделяемые сфере культуры и искусства, имеют особое значение. Благодаря заботе государства еще более развивается искусство, она вдохновляет деятелей искусства на творчество. В то же время достигаются успехи и в деле пропаганды азербайджанского искусства и музыки на международной арене. Одним словом, наша страна развивается всесторонне. Все краше становятся наши города, растет благосостояние народа. Безусловно, люди искусства и интеллигенция воочию видят этот прогресс. Политика Президента Ильхама Алиева высоко оценивается и приветствуется деятелями культуры.

В рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" директор Международного центра мугама, народный артист и известный пианист Мурад Гусейнов сказал Trend, что в области культуры и искусства, как и во всех сферах жизни, проделывается большая работа: "В настоящее время в мире не осталось городов, где еще не звучала азербайджанская музыка, мугам, образцы ашугского искусства. В Баку проходят грандиозные международные мероприятия и, в том числе, музыкальные фестивали. К примеру, Международный фестиваль мугама можно считать успешным событием среди крупных музыкальных мероприятий, ставших уже традицией в нашей стране".

Народный артист отметил, что, как и в других областях, достижения в области культуры и искусства являются результатом внимания и заботы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой: "Мы - деятели искусства, чрезвычайно им признательны, потому что мугам как наше национальное наследие, переживает сегодня эпоху возрождения. Никогда еще в Азербайджане мугаму не уделялось столько внимания. Забота о культуре и искусстве как со стороны Президента Ильхама Алиева, так и со стороны Первого вице-президента Мехрибан Алиевой нас еще больше вдохновляет".

Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан, в том числе, и Баку, известен в мире как остров стабильности и безопасности: "Деятели культуры и искусства мирового масштаба, с которыми я в разные годы встречался в Баку, неоднократно отмечали прогрессивное развитие и позитивные перемены в нашем городе. Все это, конечно же, нас очень радует. Мы очень благодарны нашему уважаемому Президенту".