Day.Az обратился к руководству телеканала "Россия-1" в связи с неоднократными антиазербайджанскими провокациями телеведущего Владимира Соловьева.

В своем письме на имя генерального директора ВГТРК Олега Добродеева главный редактор Day.Az Эмин Алиев отметил, что телеведущий Владимир Соловьев неоднократно позволяет себе антиазербайджанские выходки в эфире своих телепрограмм, выразив сожаление, что подобные регулярные истерики занимают место в эфире одного из ведущих телеканалов российского телевидения.

"Удивительно, но подобные приступы у Владимира Соловьева случаются исключительно на теме нагорно-карабахского конфликта и всегда сопровождаются выпадами против Азербайджана", - отметил Алиев.



В письме подчеркивается, что добрососедские, партнерские отношения между Азербайджаном и Россией достигли самого высокого уровня. "В основе этой позитивной динамики лежат и личные дружеские отношения между лидерами наших государств, и тесные культурные, исторические связи между нашими народами. Полагаю, что такое прекрасное положение дел может не устраивать определенные внешние силы, которые готовы прикладывать максимум усилий для того, чтобы подорвать отношения Российской Федерации и ее надежных партнеров, одним из которых является и Азербайджан. Своими выходками господин Соловьев наносит удар по отношениям между нашими странами и народами, рушит дружбу, которая выстраивалась столетиями", - подчеркнул главный редактор.



Надеемся, что руководство ВГТРК, в состав которой входят и телеканал "Россия-1", и другие крупные теле- и радиоканалы, примет необходимые меры и заявления провокатора Владимира Соловьева, идущие вразрез со здравым смыслом и официальной позицией России, наконец прекратятся.