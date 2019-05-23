https://news.day.az/politics/1122457.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Бундестага Германии - ФОТО 23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Бундестага Федеративной Республики Германия.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Бундестага Германии - ФОТО
23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Бундестага Федеративной Республики Германия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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