Фонд Гейдара Алиева 22 мая организовал ифтар в Шамахинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что на протяжении всего священного месяца Рамазан Фондом будет даваться ифтар в ряде районов. В ифтаре, организованном в Джума мечети в Шамахы, приняли участие около 300 жителей района.