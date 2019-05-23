https://news.day.az/politics/1122463.html Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организует ифтар в районах Азербайджана - ФОТО На протяжении всего священного месяца Рамазан Фондом будет даваться ифтар в ряде районов.
Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организует ифтар в районах Азербайджана - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева 22 мая организовал ифтар в Шамахинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что на протяжении всего священного месяца Рамазан Фондом будет даваться ифтар в ряде районов. В ифтаре, организованном в Джума мечети в Шамахы, приняли участие около 300 жителей района.
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