В Азербайджане готовится Национальная стратегия по развитию социальных услуг на 2019-2025 годы, проект которой находится на согласовании с соответствующими структурами.

Об этом замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов сказал на мероприятии "Экономические последствия насилия в отношении женщин в Азербайджане", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, в настоящее время в Азербайджане аккредитовано 10 неправительственных центров, шесть из которых в Баку, три - в Гяндже и один - в Сумгайыте.

"В этих центрах социальные услуги оказываются порядка 1200 лицам", - отметил замминистра.

Керимов считает, что в регионах тоже необходимо создавать подобные центры: "Случаи насилия происходят не только в больших городах, но и в регионах, отдаленных селах. С этой точки зрения в азербайджанских семьях необходимо усилить социальную защиту женщин. Если учитывать активность женщин в сфере бизнеса в последнее время, то должны быть созданы условия для доступности бизнес-возможностей для них".