https://news.day.az/politics/1122567.html Невероятные трюки азербайджанских вертолетов на учениях в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Невероятные трюки азербайджанских вертолетов на учениях в Турции - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Конья завершился заключительный этап международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2019. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В последний день учений экипажи вертолетов и персонал, задействованный в поисково-спасательных операциях, выполнили задачи по различным эпизодам.
В международных учениях приняли участие четыре вертолета и около 60 военнослужащих азербайджанской армии.
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