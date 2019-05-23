Вовлеченность в карабахский конфликт не мешает Армении принимать участие в интеграционных проектах и быть платформой для международного сотрудничества, заявил президент Армении Армен Саркисян в ходе XVI Евразийского медиафорума, стартовавшего в Алматы в четверг, сообщают армянские СМИ.

Наличие конфликта не мешает Армении участвовать в международных проектах, сказал Саркисян и в качестве примера указал на заинтересованность Армении в проекте "Шелковый путь", а также сообщил о переговорах с китайской стороной.

Да, факт оккупации территорий соседнего государства, к сожалению, юридически действительно не является препятствием для участия Армении в международных проектах. Только вот почему-то она в них не участвует.

Кроме того, несмотря на уверения Саркисяна, что карабахский конфликт не мешает Армении развиваться, страна за годы оккупации не продвинулась ни на шаг вперед. Армянская экономика находится в плачевном состоянии, идет процесс депопуляции, приближается к критической отметке ее внешний долг. Экономика Армении не восстановила даже довоенные показатели.

Что же так мешало ей за тридцать лет конфликта превратиться в нормальное государство, если не сам конфликт?

Армен Саркисян также вводит участников форума в заблуждение, когда говорит об отсутствии препятствий для Армении в участии ее в международных проектах. За 30 лет она, если говорить о крупных делах, была участницей только ничего не дающего участникам вялого проекта ТРАСЕКА. Мимо нее прошли крупнейшие энергетические артерии региона, обошла ее железная дорога из Баку в Карс, встраивающаяся сейчас в новый Шелковый путь. Страна потеряла миллиардные инвестиции и возможность стать частью новой экономической карты региона.

Саркисян похвастался переговорами с Китаем. Но эти переговоры носят больше двусторонний характер, и ничего значительнее отмены визового режима пока что конкретно не касались.

Так что президент Армении дезинформировал участников Евразийского форума в Казахстане. А говорить неправду - нехорошо.

Зульфугар Ибрагимов