Предвзятые суждения, озвученные организацией Amnesty İnternational по Азербайджану, еще раз продемонстрировали существование двойных стандартов в мире. Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend депутат парламента от правящей партии "Ени Азербайджан" Айдын Гусейнов.

Он подчеркнул, что Amnesty İnternational - структура, фигурирущая в коррупционных делах, которая выполняет заказы и, являясь инструментом в руках отдельных внешних сил, оказывает давление на страны, проводящие независимую политику: "Всегда накануне важных мероприятий, проводимых в Азербайджане, такие организации, как Amnesty İnternational, активизируются, пытаясь подорвать имидж страны. Причина в динамичном развитии Азербайджана, росте авторитета страны на международной арене. Некоторые внешние круги, обеспокоенные этим развитием и независимой политикой республики, при любом удобном случае пытаются оказать давление на страну. Поэтому они начали очередную грязную кампанию против Азербайджана в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку".

Депутат напомнил, что Азербайджан провел многочисленные международные мероприятия, успешно проводил у себя спортивные соревнования: "Наглядным примером может служить высокий уровень организации и проведения в Азербайджане конкурса "Евровидение", Первых Европейских игр, Игр исламской солидарности, гонок Формулы-1. Продление контракта еще на три года на проведение гонок Формулы-1 демонстрирует доверие, оказываемое нашей стране. Поэтому такая организация, как Amnesty İnternational, которая имеет грязную репутацию и является инструментом в руках определенных кругов, не имеет права кого-то обвинять и говорить о справедливости, прозрачности и демократии".

В заключение Гусейнов подчеркнул, что грязными кампаниями такие организации никогда не достигали и не достигнут своих целей: "Наоборот, озвучивая необъективные, несправедливые и предвзятые мнения об отдельных странах, они все больше подрывают свой авторитет. Азербайджанский народ прекрасно знает, каким целям служат такие организации".

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальная матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".