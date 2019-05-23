Воодушевленные черной пиар-кампанией, развернутой с армянской подачи вокруг Лиги Европы в Баку, в Ереване стали подумывать о превращении Армении в центр спортивной жизни региона. Да что там региона - мира! Там уже грезят об Олимпийских играх.

Но до Олимпийских далеко, а пока что у Армении одна забота - построить хотя бы один соответствующий мировым стандартам стадион. Лавры Баку, как организатора многих мировых спортивных состязаний, заставили новые власти Армении зашевелиться и вспомнить, что главный стадион страны находится в плачевном состоянии.

УЕФА может дисквалифицировать Республиканский стадион в Ереване, сказал в четверг в ходе заседания правительства глава СНБ и президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян.

"Армения на сегодня не имеет соответствующего необходимым стандартам футбольного поля, и УЕФА может дисквалифицировать наш стадион, поскольку он не соответствует международным требованиям", - цитирует Ванецяна Новости-Армения.

В данной связи он указал на необходимость строительства нового стадиона.

В данной связи премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность выделения территории под строительство стадиона, что позволит также организовывать международные игры в Армении.

"Необходимо найти хорошее решение для соразмерного развития, в том числе, с учетом близости от аэропорта. Есть идеи, к примеру, стадион может быть расположен вблизи автомагистрали "Север-Юг"", - сказал Пашинян.

Он отметил, что инвестиции в строительство нового стадиона составят порядка $100 млн. и для их реализации необходимо будет обеспечить его загрузку.

Премьер-министр также поинтересовался возможностью реконструкции стадиона "Раздан", в ответ на что Ванецян отметил, что для приведения его к соответствующим международным стандартам необходимы огромные инвестиции.

"Однако не факт, что после этого он будет принят УЕФА, поскольку основной его проблемой является соответствие требованиям безопасности - наличие нескольких подъездных дорог и возможность полной эвакуации стадиона за 15-20 минут, что невозможно в случае со стадионом "Раздан", - сказал Ванецян, добавив, что при наличии финансовых средств стадион можно будет отремонтировать и использовать для проведения местных игр.

Со своей стороны глава Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян отметил, что китайские инвесторы заинтересованы в строительстве стадиона в Армении. При этом он указал на необходимость строительства стадиона не только для проведения футбольных игр, но и возможных олимпийских игр, что позволит стране выйти на качественно новый уровень и организовывать в Армении Олимпийские игры.

Вот так вот, и никак иначе.

Что касается "Раздана", то как главная спортивная арена страны он не действует уже давно. Четыре года назад стадион был объявлен банкротом, его имущество и счета были арестованы. Произошло это как раз в период организации Панармянских игр. В результате мероприятие осталось без арены.

Как писал ранее Спутник-Армения, в ноябре 2018 года новый глава Федерации футбола Армении Артур Ванецян, говоря о судьбе "Раздана", отмечал, что арена отдана под залог в 26 миллионов долларов банку HSBC.

В 2017 году по решению правительства, ЗАО "Спортивный комплекс Раздан" было включено в программу приватизации государственного имущества, рассчитанную на 2017-2020 годы, но пока никто не выразил желания его приобрести. Экс-депутат и бизнесмен Ашот Агабабян, во временное пользование которого был отдан стадион, признавал, что, учитывая нынешнее состояние армянского футбола, это сооружение никому уже не понадобится, и будет правильнее перестроить его в многофункциональный спортивный комплекс. Бизнесмен намеревался построить на месте стадиона бассейны, создать условия для пляжного волейбола. Однако денег на осуществление этих фантазий у Агабабяна не нашлось.

Армянские СМИ с горечью констатируют: при нынешнем состоянии армянского футбола заполняемость стадионов намного меньшей, нежели у "Раздана", вместимости на матчах внутреннего чемпионата практически нулевая и крайне небольшая во время игр сборной.

Учитывая последний факт, идея Ванецяна о создании крупной арены в Ереване теряет всякий смысл. Это лишние траты. Ведь для проведения международных состязаний помимо стадиона необходимо наличие и многих других условий, которых в Армении нет. И уж совершенно недостижимо для соседней страны проведение Олимпийских игр. Тут одним стадионом не обойдешься. Тут нужно перестроить всю страну, открыть границы, проложить нормальные дороги и так далее и тому подобное. Все это нереально, пока продолжается оккупация территорий соседнего государства. Как неприятно нашим соседям лишний раз слышать эту истину, но от правды никуда не уйдешь.

Зульфугар Ибрагимов