Проведен этап широкомасштабных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой в ночное время. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На этом этапе войска выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время, нанесению ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление азербайджанских войск.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также в условиях других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали умения и навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.

Также осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

В различных полигонах мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практические запуски ракет.

Выступая перед военнослужащими в завершении этапа с боевой стрельбой, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, отметив значимость учений, высоко оценил профессионализм войск и подготовку личного состава.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с 20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии.

В учениях участвуют до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.



Учения продолжатся до 24 мая.