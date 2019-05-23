Признанный факт, что ругань и оскорбления - удел беспомощных и морально слабых людей. Уверенные в своей моральной силе и потенциале абсолютно не испытывают потребности ругать и оскорблять кого-либо.

Об этом сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Гусейнбала Мираламов, передает Day.Az.

Депутат назвал философией "никчемности", основанной на риторике оскорблений и ругательств, деятельность антиазербайджанских сил, обосновавшихся за границей, наподобии Ордухана, и осуществляющих деятельность не только против властей, но и самой государственности и народа Азербайджана, отрабатывая гранты.

"Народ не простит этих оскорблений в адрес государственности и государства. Те, кто не замечая политических, экономических, военных и культурных успехов Азербайджана, превращают свои убеждения в предмет торга, по меньшей мере, должны опасаться исторической памяти и народного гнева. Такие, как Ордухан заслуживают ненависти народа. Они еще не осознают, что, подпевая "мелодии предательства", лишают себя самого дорогого - уважения народа", - сказал Мираламов.

Обращаясь к антиазербайджанским силам, депутат сказал: "Пока не поздно, вспомните о ментальных ценностях народа, к которому принадлежите, его традициях, сформированных тысячелетиями, неписаных законах. В системе этих высших ценностей не принято, чтобы мужчина оскорбительно отзывался о личности и семье другого мужчины. Мужчина борется, как подобает мужчине, а если слаб и лишен потенциала, признает поражение и покидает поле боя".

Никогда не поздно признать ошибки, вернуться на путь истинный и попросить прощения, считает депутат: "На днях вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал: "Мы высоко ценим признания тех мигрантов-азербайджанцев, которые выражают желание сотрудничать с нашим государством. Мы хотим, чтобы всякий, кто участвуют в политической жизни Азербайджана, служил его интересам, высоко ценил их и действовал в соответствии с интересами нашей страны". Эти мудрые мысли, подтверждают тот факт, что власти Азербайджана держат двери открытыми для политического покаяния".

Он добавил, что государственные интересы суверенного и независимого Азербайджана превыше всего: "Защита этих интересов - нравственный долг каждого азербайджанца, вне зависимости от местожительства, религии, убеждений и системы ценностей".