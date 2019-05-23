Когда в Азербайджане проходят важные международные мероприятия, всегда находятся организации, предпринимающие попытки выступить против.

Об этом Trend сказал в четверг депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Таир Рзаев, передает Day.Az.

По словам депутата, финальная игра Лиги Европы УЕФА пройдет в Азербайджане, а значит ее будет смотреть весь мир: "Чтобы посмотреть матч в Азербайджан, приедут более 40 тысяч иностранных гостей. Эта игра важна для имиджа Азербайджана".

Он отметил, что некоторым организациям, погрязшим в коррупции и превратившимся в инструмент давления - таким, как, например, Amnesty İnternational, подобные успехи Азербайджана не дают покоя: они всякий раз в канун важных международных мероприятий проводят грязные кампании против страны: "Мы это видели в преддверии песенного конкурса "Евровидение", Первых Европейских игр, Игр исламской солидарности, соревнований Формулы-1. Вот и сейчас эти силы занялись грязной деятельностью. Их цель - оказать давление на Азербайджан с его независимой политикой и путем развития. Но, как всегда, они ничего не добьются".

По словам депутата, к сожалению, у таких антиазербайджанских сил есть единомышленники и внутри страны: "Некоторые силы пытаются провести митинг накануне финала Лиги Европы УЕФА. Попытка провести митинг во время Дня Республики - 28 мая и престижных спортивных соревнований - дело вражеских сил и предателей. Для проведения соревнований в обстановке безопасности приняты все меры. Опыт прошлых соревнований доказывает, что в Азербайджане есть все условия для проведения международных соревнований, и безопасность людей всецело обеспечена".