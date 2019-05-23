https://news.day.az/politics/1122692.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО 23 мая председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде устроил ифтар в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО
23 мая председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде устроил ифтар в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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