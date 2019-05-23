Азербайджан придает большое значение финальному матчу Лиги Европы УЕФА, как и другим международным мероприятиям, проходящим в стране, и прилагает большие усилия для того, чтобы он прошел успешно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

По словам Османова, это событие очень беспокоит определенные круги: "Прибытие, в связи с состязаниями, огромного числа болельщиков и организаторов матча в нашу страну , а также тот факт, что у экранов телевизоров за ним будут наблюдать миллионы людей во многих странах мира, тревожат некоторые круги. Они понимают, что люди, побывавшие в Азербайджане, воочию увидят реалии нашей страны, развитие, стабильность и безопасность. Антиазербайджанские силы уже несколько дней выступают с абсурдными заявлениями по поводу соревнований. Организация Amnesty İnternational несколько дней неодобрительно отзывается о проведении этого мероприятия в Баку и заявляет, что якобы в Азербайджане не защищаются права человека. Мы то знаем, что Amnesty İnternational - погрязшая в коррупции структура, инструмент определенных кругов, предназначенный для предвзятых нападок на страны, проводящие независимую политику".

По словам депутата, Amnesty İnternational нигде не имеет авторитета: "Тенденциозные заявления этой организации - продолжение антиазербайджанской кампании. Все мы убеждены, что, как и прежние мероприятия в Азербайджане, финальный матч Лиги Европы УЕФА будет организован на самом высоком уровне, и зарубежные гости уедут из столицы с чувством глубокого удовлетворения. Поэтому, заявления Amnesty İnternational не будут иметь никакого значения".