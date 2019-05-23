Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И, находящимся в стране с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече стороны выразили удовлетворение по поводу успешного развития традиционного двустороннего сотрудничества.

Министры подтвердили однозначную и неизменную позицию своих стран по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также отметили крепкую политическую и международно-правовую базу азербайджано-китайских отношений.

Главы МИД обеих стран также подчеркнули важность поддержания двусторонних отношений на уровне глав государств, а также обменялись мнениями о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в духе последнего рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Китай, а также его встречи с президентом страны Си Цзиньпином. Стороны отметили, что Азербайджан один из основных партнеров Китая на евразийском пространстве и активный участник проекта "Один пояс, один путь".

Реализация этого проекта, объединяющего Восток с Западом и Азию с Европой, уже приносит свои плоды как обеим странам, так и в целом всему региону. В этой связи, стороны подчеркнули важность проекта "Транскаспийский транспортный коридор".

Дав, по итогам встречи, высокую оценку уровню взаимопонимания между Азербайджаном и Китаем, стороны выразили взаимную заинтересованность обеих стран в продолжении развивающегося двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной основе, а также в укреплении мира и безопасности в региональном и мировом масштабе.