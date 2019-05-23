Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняли участие в церемонии ифтара, организованной в святыне Пир Гасана в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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