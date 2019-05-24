23 мая в Кино-центре Низами состоялась презентация мультипликационного фильма "Мой маленький принц" производства студии "Азанфильм".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Открывая презентацию, первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что молодая художница Марьям Алекберли создала около 30 рисунков, посвященных знаменитому произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", которые демонстрировались во многих престижных выставочных залах мира. Данный анимационный фильм создан под влиянием этих произведений. Анимационный жанр создает большие возможности для воплощения идей творческих личностей.

Говоря о богатом творческом мире Марьям Алекберли, народный писатель Эльчин Эфендиев отметил, что духовный мир Марьям и героя анимационного фильма совпадает. "Маленький принц" - классический образец мировой детской литературы. Основная причина создания этого фильма заключается именно в этой связи. Над фильмом работал очень талантливый творческий коллектив, и экранное произведение было создано в течение полутора лет на основе новых технологий.

Директор студии "Азанфильм" Мансур Шафиев проинформировал о мультипликационном фильме. Он сообщил, что автор идеи мультфильма - народный писатель Эльчин Эфендиев, продюсер - Мушфиг Хатамов, режиссер - Ариф Магеррамов. В съемках фильма были использованы материалы фильма "Секрет", снятого на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в 2014 году.

Затем был показан анимационный фильм.