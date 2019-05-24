В ответ на "вторую революцию" Никола Пашиняна "Дашнакцутюн" устроила накануне в Ереване масштабный митинг, на который помимо самих дашнаков собрались и те, кому не нравится новая власть.

Член Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил, что цель митинга - сказать властям, что так продолжать нельзя.

"Мы приблизились к точке невозврата, к той точке, после которой потери становятся необратимыми. Проводимая властями политика не только не созвучна ожиданиям народа, но и создает новые опасности, накапливаются новые проблемы. Это угроза, которую эта самодовольная и самовлюбленная власть не чувствует и не собирается пресекать. Поэтому мы пришли сказать - выйдите из состояния самовлюбленности и эйфории, станьте серьезнее", - цитирует Рустамяна Aysor.am.

По его словам, лидер движения начинает заменять движение собой. Дело дошло до того, что уже периодически от имени народа можно свергать конституционный строй, обходить законы и приостанавливать полномочия любого государственного органа. Это сигнал о конце конституционного государства, считает дашнак.

Рустамян заявил, что с этого митинга начинается последовательный политический и гражданский процесс, направленный на сдерживание и уравновешивание властей, чтобы ввести развитие страны в нормальное русло и показывать властям желтую карточку при каждом их неправильном шаге.

Между тем, как пишет газета "Паст" со ссылкой на свои источники, по поручению высшего эшелона власти ряд должностных лиц - членов АРФ "Дашнакцутюн" и близких к АРФД находится под особым прицелом.

"Под предлогом структурных изменений правительства в ближайшее время со своими должностями распрощаются в частности руководитель аппарата министерства территориального управления и развития, бывший член Бюро АРФД Масис Багдасарян, который еще с 90-х является членом АРФД и активно боролся против АОД. Будет отстранен также главный секретарь министерства Агаси Матилян, отец которого сейчас является членом руководящего органа АРФД", - передает источник издания.

По сведениям газеты, власти уже имеют соответствующих кандидатов для их замены.

Султан Керим