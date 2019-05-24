https://news.day.az/politics/1122806.html Президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты России - ФОТО 24 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина.
Президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты России - ФОТО
24 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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