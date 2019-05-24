https://news.day.az/politics/1122917.html Президент Ильхам Алиев: Успешное, устойчивое развитие Азербайджана будет обеспечиваться и впредь Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан.
Президент Ильхам Алиев: Успешное, устойчивое развитие Азербайджана будет обеспечиваться и впредь
Успешное, устойчивое развитие Азербайджана будет обеспечиваться и впредь.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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