Успешное, устойчивое развитие Азербайджана будет обеспечиваться и впредь.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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