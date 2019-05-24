Возрождающееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет непоколебимый дух азербайджанского народа.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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