https://news.day.az/politics/1122925.html Президент Ильхам Алиев: Возрождающееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет непоколебимый дух азербайджанского народа Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан.
Президент Ильхам Алиев: Возрождающееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет непоколебимый дух азербайджанского народа
Возрождающееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет непоколебимый дух азербайджанского народа.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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