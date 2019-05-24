C возвращением Гейдара Алиева к власти в Азербайджане были решены существовавшие проблемы.

Об этом, выступая на "круглом столе" на тему "Энергетическая безопасность в Азербайджане", сказал вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Валех Алескеров, сообщает пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Алескеров напомнил, что некомпетентная власть в тот период поставила Азербайджан в затруднительное положение: "До какого состояния довели Азербайджан те, кто сегодня произносят пафосные речи? Об этом следует знать. Тогда в Азербайджане не обеспечивались ни энергетическая, ни продовольственная безопасность".

По словам вице-спикера, Гейдар Алиев справился со всеми проблемами.

Валех Алескеров добавил, что упрощением условий для инвесторов были созданы благоприятные условия: "Во время реализации проекта Азери-Чираг известные юристы выступали против. В то время как в последующий период после реализации проекта стало очевидным, какое значение он имел для экономики страны: наша нефть стала поставляться на мировой рынок".