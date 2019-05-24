Нагорно-карабахский конфликт начался не в 1988 году, армяне уже 200 лет претендуют на азербайджанские территории.

Об этом во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Аскеров отметил, что армяне не являются аборигенами Южного Кавказа, они были переселены на эти территории в более поздний период.

Первый вице-спикер добавил, что в 1919 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) обратилась в Лигу наций во Франции, и Азербайджан признали в Лиге: "В то время в Лигу обратились и армяне, но им отказали, аргументируя тем, что у них нет территории, отсутствует государство, нет границ, и как их можно принять в Лигу".